حملة دهم ضد عصابات إجرامية في ألمانيا

المصدر: دوسلدورف ■ د.ب.أ

شنّت الشرطة الألمانية حملة دهم وتفتيش ضد عصابات إجرامية في ولاية شمال الراين - ويستفاليا غرب ألمانيا.

وذكر الادعاء العام في مدينة دوسلدورف، والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية، أمس، أن عناصر من الشرطة من مناطق راينلاند وبيرجيشن لاند وآم نيدراين والرور شاركوا في الحملة، وفتشوا 30 موقعاً. وبحسب البيان تم تنفيذ أوامر اعتقال خلال الحملة ومصادرة ثروات، وتفتيش منازل ومكاتب ومتاجر.

وشنّت السلطات الحملة بناء على إجراءات تحقيق للادعاء العام في دوسلدورف بتهمة الاشتباه في التحايل وغسل الأموال.

وفي إطار تحقيقات أجراها مكتب المدعي العام في دويسبورغ، ضد أحد المتهمين، تم تفتيش مواقع عدة في دويسبورغ وليفركوزن وغيلسنكيرشن، صباح أمس.

ورفضت الشرطة الإدلاء بمزيد من التفاصيل الآن عن الحملة؛ لأسباب تتعلق بسير التحقيقات.

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