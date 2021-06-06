إغلاق سماء جنيف خلال قمة بوتين وبايدن

المصدر: جنيف - وكالات

قالت مصادر إعلامية سويسرية إن هناك إجراءات أمنية متعددة ستتبع خلال القمة التي سيعقدها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن يوم 16 يونيو الجاري، وذكرت صحيفة "NZZ am Sonntag" السويسرية أن الأجواء فوق جنيف ستغلق خلال فترة القمة الروسية الأميركية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية يعمل المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني (BAZL) حاليا على وضع تفاصيل إجراءات إغلاق المجال الجوي بالتعاون مع القوات الجوية في البلاد وعدد من الإدارات الأخرى المعنية.

وشدد المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني على أن هذه الإجراءات هي بمثابة عملية جيدة للتجهيز للقمة. حيث قام المكتب بإجراء مشابه خلال عقد المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح على هامش فعاليات منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في حديثه للقناة الأولى الروسية قائلاً: "أتطلع إلى نتيجة إيجابية، وآمل أن تتم تهيئة الظروف من أجل اتخاذ مزيد من الخطوات لتطبيع العلاقات الروسية الأميركية وحل القضايا التي تواجه بلدينا، ليس بلدينا فقط، بل المجتمع الدولي بأسره".

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