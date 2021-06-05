الهند تمنح "تويتر" فرصة أخيرة.. وتحذّر من "عواقب غير متوقعة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أبلغت الهند شركة «تويتر» بأن أمامها فرصة أخيرة للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة وإلا واجهت «عواقب غير متوقعة»، وفقا لنسخة من رسالة رسمية اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء.

وتهدف القواعد الجديدة، التي جرى إعلانها في فبراير وبدأ سريانها في نهاية الشهر الماضي، إلى تنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل الشركات، مثل «فيسبوك» و«واتساب» و«تويتر»، المزيد من المسؤولية تجاه الطلبات القانونية.

كما تطالب هذه القواعد شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى بإنشاء آليات لمعالجة الشكاوى وتعيين مديرين تنفيذيين جدد للتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون.

وكتبت وزارة التكنولوجيا الهندية إلى «تويتر» في ‭‭26‬‬ و‭‭28‬‬ مايو بشأن القواعد الجديدة، لكن ردود الشركة «لا تتناول التوضيحات التي تطلبها الوزارة ولا تشير إلى الامتثال الكامل للقواعد»، حسبما ورد في رسالة بتاريخ اليوم من وزارة التكنولوجيا إلى جيم بيكر نائب المستشار العام بشركة «تويتر».

وجاء في الرسالة أن «تويتر» لم تبلغ الوزارة بعد باسم كبير مسؤولي الامتثال لديها وبأمور أخرى، وأن مسؤولَي التظلمات والاتصال ليسا موظفين كما هو منصوص عليه في القواعد.

وقالت الوزارة إن عدم الامتثال هذا سيؤدي إلى «عواقب غير متوقعة» تتضمن احتمال تحميل «تويتر» المسؤولية عن المحتوى المنشور عليها، وهو إعفاء تتمتع به الشركة حاليا إلى حد كبير. وأضافت: «ومع ذلك، وكبادرة حسن نوايا، مُنحت شركة (تويتر) بموجب هذه الرسالة إشعارا أخيرا للامتثال على الفور للقواعد».

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