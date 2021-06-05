تونس تمدّد حظر التجول الليلي حتى 27 يونيو للحد من تفشي «كورونا»

المصدر: تونس ■ د.ب.أ

أعلنت الحكومة التونسية، أمس، تمديد حظر التجول الليلي حتى 27 يونيو الجاري في ظل وضع وبائي حرج في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم رئاسة الحكومة، حسناء بن سليمان، إن الحظر سيستمر بدءاً من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً، مع الإبقاء على بقية القيود المعلنة سابقاً للحد من تفشي وباء «كورونا»، بينها تقليص الحضور في فضاءات العمل المغلقة، ومنح صلاحيات للسلطات الجهوية لإعلان تدابير إضافية في المناطق ذات الانتشار الواسع للفيروس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، إن هناك تراجعاً تشهده البلاد في عدد الوفيات أسبوعياً، ولكن الوضع الوبائي لايزال حرجاً في 21 ولاية من بين 24 ولاية.

وتوفي 12 ألفاً و839 شخصاً بسبب فيروس كورونا منذ مارس 2020، حسب آخر تحديث لوزارة الصحة. وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق إعفاء الوافدين على البلاد ممن تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لـ«كورونا» من الخضوع للحجر الصحي الإجباري أو تقديم شهادة لتحليل سلبي لـ«كورونا» بدءاً من مطلع يونيو الجاري.

ويشمل الإعفاء أيضاً من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ مدة لا تقل عن ستة أسابيع قبل موعد السفر مع تقديم شهادة مسلمة من الجهات الصحية المختصة، بينما سيلزم الباقون بتقديم شهادات لتحليل سلبي لـ«كورونا»، مع الالتزام بالخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوع.

وتسابق السلطات الصحية الزمن لتطعيم أكثر ما يمكن من السكان ضد فيروس كورونا، ولكن الإمدادات من اللقاحات لاتزال محدودة، حيث استلمت تونس إجمالاً أكثر من مليون و600 ألف جرعة.

وقال رئيس الحملة الوطنية للتطعيم، الهاشمي الوزير، إن تونس استلمت 600 ألف جرعة فقط ضمن مبادرة «كوفاكس» من بين 4.3 ملايين جرعة مخصصة لها.

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