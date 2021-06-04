روسيا تفتح أبوابها "لسياحة التطعيم" بداية يوليو المقبل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستفتح أبوابها "لسياحة التطعيم" في يوليو المقبل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن دميترييف، في إحاطة إعلامية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إن "روسيا قد تفتح أبوابها لسياحة التطعيم بداية شهر يوليو المقبل".

كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن "حكومة بلاده تلقت اقتراحات بالسماح للمواطنين الأجانب بزيارة البلاد بهدف التطعيم من عدد من المنظمات الروسية، منها "الحركة الروسية لرجال الأعمال".

وقد اقترح رئيس "الحركة الروسية لرجال الأعمال"، أندريه كوفاليوف "إعفاء هؤلاء السياح من تأشيرة السفر، بهدف دعم الشركات السياحية والفنادق الروسية المتضررة جراء الجائحة".

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد مرض "كوفيد-19"، في أغسطس الماضي، الذي طوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غامالي"، في 19 أبريل الماضي، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news