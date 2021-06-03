منظمة الصحة العالمية: لا توجد سلالة «هجينة» لفيروس كورونا في فيتنام

المصدر: هانوي - د ب أ

بعد أيام من إعلان وزارة الصحة الفيتنامية إنها رصدت سلالة جديدة لفيروس كورونا تجمع خصائص السلالاتين ألفا ودلتا، قالت منظمة الصحة العالمية لصحيفة يابانية إنه لا توجد حاليا سلالة هجينة في فيتنام.

وقال الطبيب كيدوند بارك لصحيفة نيكي آسيا في حوار نٌشر اليوم الخميس «لا توجد سلالة هجينة جديدة في فيتنام في الوقت حاليا وفقا لتعريف المنظمة».

وبدلا من ذلك، أكد بارك أن السلالة المكتشفة حديثا في الواقع هى سلالة دلتا التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، ولكن مع التحورات الإضافية التي تتطلب مزيدا من الملاحظة قبل تحديد ما إذا كانت تمثل تهديد أم لا.

وكانت فيتنام قد حظيت بإشادات لطريقة تعاملها مع الجائحة، ولكن بعد شهر من عدم تسجيل حالات عدوى محلية، ظهرت حالات الإصابة المحلية مجددا 27 أبريل الماضي، وتم تسجيل أكثر من 4500 حالة منذ ذلك الحين.

وفرضت السلطات في مدينة هو شي مينه فترة تباعد اجتماعي لمدة أسبوعين الاثنين الماضي، في ظل ارتفاع حالات الإصابة المحلية بالفيروس، في حين تم تطبيق إجراءات صارمة في الأقاليم الواقعة بالشمال التي شهدت تسجيل مئات حالات الإصابة في المناطق الصناعية.

وقال بارك في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الحد من حالات الإصابة بأسرع وقت وتقديم اللقاحات مازال يمثلان عاملين مهمين للحد من خطورة التفشيات الأكثر سوءا.

وأضاف بارك«على الرغم من أن فيتنام قامت بعمل رائع في السيطرة على تفشي الفيروس العام الماضي، إلا أن فيروس كورونا مازال يمثل تهديدا للبلاد»، موضحا«الجائحة لن تنتهى في أي مكان ما لم تنتهى في كل مكان».

وسجلت فيتنام رسميا 7972 حالة إصابة و 49 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

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