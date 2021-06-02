الصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة «إتش10 إن3» لأنفلونزا الطيور

المصدر: بكين ■ وكالات

أعلنت الصين، أمس، تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة أنفلونزا الطيور «إتش10 إن3»، لكنها أكدت أن خطر انتشار المرض على نطاق واسع منخفض للغاية.

وأدخل رجل يبلغ من العمر 41 عاماً إلى المستشفى بعدما ظهرت عليه أعراض حمى في مدينة تشنغيانغ في 28 أبريل الماضي، وشخصت إصابته بـ«إتش10 إن3» بعد شهر، على ما جاء في بيان عبر الإنترنت للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وأفادت اللجنة بأن الرجل في حالة مستقرة بينما لم يسجّل المقرّبون منه أي أعراض غير عادية، وأشارت إلى استبعاد أن تؤدي الإصابة بـ«إتش10 إن3» إلى الوفاة أو المرض الشديد.

ورصدت نسخ عديدة من أنفلونزا الطيور في أوساط الحيوانات في الصين، لكن نادراً ما تتفشى بشكل واسع في أوساط البشر.

وسجّل آخر وباء بشري جراء الإصابة بأنفلونزا الطيور أواخر عام 2016 وحتى 2017، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وبعد تفشي أنفلونزا الطيور أخيراً في إفريقيا وأوراسيا، دعا مدير مركز الصين لضبط الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي إلى تشديد الرقابة على مزارع الدواجن والأسواق والطيور البرية.

وفي سياق آخر، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 23 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البر الرئيس الصيني.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 11 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية وافدة من الخارج.

وتم تسجيل الإصابات المحلية الجديدة كافة في مقاطعة قوانغدونع جنوب الصين، ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيس الصيني 91122 حالة، بينهم 337 لايزالون يتلقون العلاج، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4636 حالة.

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