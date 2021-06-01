صقر غباش: العلاقات بين الإمارات والسعودية تشهد تطوراً غير مسبوق

المصدر: الرياض ■ وام

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، أن العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة تشهد تطوراً غير مسبوق على الصعد كافة، يعكس متانتها، إلى جانب أواصر الأخوة والمصير الواحد والمصالح المشتركة، وتطابق رؤى قيادتي البلدين حيال مختلف القضايا.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة مباحثات عقدها مع رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أمس، بمقر المجلس في الرياض، التي يقوم بزيارة لها على رأس وفد المجلس تعد الأولى خلال الفصل التشريعي الـ17 الحالي.

وجرى خلال جلسة المباحثات تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا، وحشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية، وتقديم اقتراحات تلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين، بما يخدم القضايا العربية والإسلامية، لتغدو هذه الشراكة الاستراتيجية نموذجاً للتعاون والتضامن العربي، وتناولت المباحثات دعم قيادتي البلدين للمرأة ودورها البرلماني، وفي مختلف المجالات.

وقال صقر غباش: «لقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وعلى مدى العقود الماضية، مواقف مبدئية ثابتة، تعبّر عن رؤية موحدة وشراكة استراتيجية حيال الكثير من القضايا والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا بين الحين والآخر، وذلك انطلاقاً من حرصهما الدائم على تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وحماية مصالح شعبينا وشعوب المنطقة بشكل عام»، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية هي الحصن الحصين للمنطقة العربية حيال مختلف القضايا التي تعصف بها.

وأضاف: «شكلت علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة أحد الروافد الأساسية لتحقيق مبادئ العمل المشترك، والتنسيق والتعاون المستمر بين بلدينا، في مختلف المجالات، وفي جميع المحافل الدولية، وبما يلبي تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المتمثلة بالارتقاء الدائم بمستوى العلاقات الثنائية، بوصف ذلك ركيزة أساسية من ركائز تعزيز العلاقات العربية بشكل عام».

من جانبه، أشاد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بعمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد صقر غباش والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن التنسيق المتبادل إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية يؤتي ثماره الإيجابية في مختلف المحافل والملتقيات البرلمانية.

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