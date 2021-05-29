إصابات كورونا العالمية تتجاوز 169.29 مليون والوفيات 3 ملايين و665531

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 169.29 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و665531.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 593685 33381321 الهند 318895 27555457 البرازيل 456674 16342162 فرنسا 109290 5646897 تركيا 47134 5228322 روسيا 270878 5044459 المملكة المتحدة 127768 4477859 إيطاليا 125919 4209707 ألمانيا 88235 3671646 إسبانيا 79905 3668658.

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة الـ10 مساء أمس، بتوقيت غرينتش

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