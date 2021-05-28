«الهلال» تدشن برنامجاً للتطعيم ضد «كورونا» في أربيل

المصدر: أربيل ■ وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأولى من برنامج تطعيم اللاجئين في مخيمات إقليم كردستان العراق ضد جائحة «كوفيد-19»، الذي يستهدف تطعيم 15 ألفاً، من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في مخيمات الإقليم، بلقاح «سينوفارم».

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ويجري تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع قنصلية الدولة في أربيل، ودائرة الصحة - أبوظبي، ووزارة الصحة في إقليم كردستان العراق.

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