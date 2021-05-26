مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في الانتخابات الرئاسية السورية

المصدر: دمشق - د ب أ

فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية أبوابها صباح اليوم، أمام الناخبين الذين تجمع المئات منهم أمام صناديق الاقتراع.

وكان وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون قال أمس في مؤتمر صحافي إن عدد المراكز الانتخابية في سورية لرئاسة الجمهورية يبلغ أكثر من 12 ألف مركز في جميع المحافظات السورية وعدد من يحق لهم الاقتراع أكثر من 18 مليونا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية لمدة يوم واحد ويمكن للجنة العليا للانتخابات تمديد العملية الانتخابية عدة ساعات.

ويتنافس الرئيس بشار الأسد إلى جانب المرشح محمود مرعي من الجبهة الديمقراطية المعارضة والمرشح عبد الله عبد الله عن حزب الوحدويين ، وجرت يوم الخميس الماضي الانتخابات للسوريين خارج بلادهم في الدول التي توجد بها سفارات سورية.

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