الكويت تسجل 1017 إصابة جديدة و5 وفيات بـ" كورونا"

المصدر: الكويت - وام

أعلنت دولة الكويت اليوم، تسجيل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 298223 حالة فيما تم تسجيل خمس وفيات ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1724 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم تسجيل 1039 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 283952 حالة موضحة أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 164 في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها و لا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12547 حالة.

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