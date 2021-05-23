السعودية تسجل 1142 إصابة و13 حالة وفاة بكورونا

المصدر: الرياض - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 439847 حالة إلى جانب تسجيل 13 حالة وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 7237 .

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان لها إنه تم تسجيل 1089 حالة شفاء ليبلغ عدد حالات التعافي 423795 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8815 حالة منها 1329 حالة حرجة.

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