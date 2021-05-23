باكستان: 3084 حالة إصابة جديدة بكورونا و74 حالة وفاة

المصدر: إسلام آباد 23 - د ب أ

أعلنت باكستان اليوم، تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 20 ألفا و251 حالة .

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم، أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 3084 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 900 ألف و552 حالة.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الوفاة.

وأجرت باكستان 12 مليون و779 ألفا و296 اختبارا للكشف عن الفيروس و62 ألفا و61 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 817 ألفا و681 مريضا في البلاد، فيما لا يزال أربعة آلاف و392 في حالة حرجة.

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