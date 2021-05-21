روحاني: الغرب وافق على إلغاء العقوبات الرئيسة

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن القوى الغربية وافقت على إلغاء العقوبات الرئيسة المفروضة على بلاده.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه القول خلال تدشين مشروعات لوزارة النفط: «إنهم في فيينا يتفاوضون وموافقون على أنهم سيلغون جميع العقوبات الرئيسة. الحديث الآن عن القضايا الجزئية والتفصيلية».

وأوضح: «لقد وافقوا على إلغاء العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات والشحن والتأمين والبنك المركزي. لقد اتخذنا الخطوة الرئيسة والكبيرة، وتم الاتفاق الرئيس».

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