روحاني: الغرب وافق على إلغاء العقوبات الرئيسة

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أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن القوى الغربية وافقت على إلغاء العقوبات الرئيسة المفروضة على بلاده.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه القول خلال تدشين مشروعات لوزارة النفط: «إنهم في فيينا يتفاوضون وموافقون على أنهم سيلغون جميع العقوبات الرئيسة. الحديث الآن عن القضايا الجزئية والتفصيلية».

وأوضح: «لقد وافقوا على إلغاء العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات والشحن والتأمين والبنك المركزي. لقد اتخذنا الخطوة الرئيسة والكبيرة، وتم الاتفاق الرئيس».

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