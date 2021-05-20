«الأخوة الإنسانية» تدعو إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار

المصدر: أبوظبي ■ وام

تتابع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بقلق بالغ الأحداث الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تسببت في الكثير من الدمار والمعاناة على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأعربت اللجنة في بيان لها عن خالص تعازيها وتألمها الشديد لسقوط العديد من المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال الذين لقوا حتفهم نتيجة لأعمال العنف الغاشمة.

وحثت اللجنة المجتمع الدولي على تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإحلال سلام دائم وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وشددت على أن قتل المدنيين الأبرياء كباراً كانوا أم أطفالاً غير مقبول ولا مبرر له، وأدانت هذه الخسائر في الأرواح البشرية.

وحثت اللجنة على الالتزام بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والسير في طريق السلام والتعايش والأخوة الإنسانية، وليس الأعمال الاستفزازية أو الكراهية أو الحرب. ودعت إلى احترام الأماكن المقدسة والابتعاد عن تعريضها لأي أعمال عنف تحت أي مبرر.

وأكدت اللجنة العليا نداء «وثيقة الأخوة الإنسانية» إلى كل الشعوب بالتوقف عن استغلال الأديان للتحريض على الكراهية والعنف والتشدد والتطرف الأعمى.

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