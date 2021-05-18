الكويت تسجل861 إصابة جديدة بـ" كورونا" و3 وفيات

المصدر: الكويت - وام

أعلنت دولة الكويت اليوم، تسجيل861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 292490 حالة إلى جانب ثلاث حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1696 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم تسجيل 1004 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في الكويت إلى 278824 شخصا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news