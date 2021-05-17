اليابان وأميركا وفرنسا تواصل تدريباتها العسكرية

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

هبط العشرات من أفراد القوات اليابانية والأميركية والفرنسية، بمنطقة تدريب جنوب اليابان، كجزء من سيناريو مشترك للدفاع عن جزيرة نائية من غزو للعدو، طبقاً لما ذكرته صحيفة «جابان توداي» اليابانية، أمس.

وبدأت التدريبات المشتركة للدول الثلاث، الثلاثاء الماضي، فيما تسعى الدول الثلاث لتعزيز علاقاتها العسكرية، وتواصلت التدريبات أول من أمس، حيث أجرى جنود يابانيون ونظراؤهم من الجيش الفرنسي ومشاة البحرية الأميركية (المارينز) أيضاً تدريباً حربياً حضرياً، باستخدام مبنى خرساني، بمكان آخر في منطقة التدريب «كيريشيما» التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بمقاطعة «ميازاكي» جنوب البلاد. وشارك نحو 200 جندي في التدريبات.

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