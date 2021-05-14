الكويت : إصابات كورونا تتجاوز الـ290 ألفا والوفيات 1681

المصدر: الكويت - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 290 ألفا و6 حالات في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة اليوم ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى 1681.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وقال ان عدد الحالات في العناية المركزة يبلغ 190 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 1191 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 275 ألفا و745 حالة.

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