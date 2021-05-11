السيسي يوافق على مشروع لتوسعة وتعميق قناة السويس

المصدر: القاهرة - أ ف ب

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم على مشروع لتطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس حيث جنحت في مارس سفينة الحاويات العملاقة ايفر غيفن ما أدى الى تعطل الملاحة فيها ستة أيام.

وخلال زيارة الى مقر هيئة قناة السويس في الاسماعيلية، وافق السيسي على مشروع التطوير الذي عرضه رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، بحسب التلفزيون الرسمي الذي نقل وقائع الزيارة.

وقال ربيع إن مشروع التطوير سيشمل 50 كيلومترا في الجزء الجنوبي من القناة «من الكيلو 122 الى الكيلو 162 عند خليج السويس».

وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم «عمل ازدواج للقناة على مسافة 10 كيلومترات من الكيلو 122 الى الكيلو 132» فيما ستتم «توسعة وتعميق الجزء الممتد من الكيلو 132 الى الكيلو 162» في الممر الملاحي.

وأكد أنه ستتم «التوسعة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما الى 72 قدما» مشيرا الى أن هذا التطوير «سيستغرق 24 شهرا» و«سيؤدي الى تحسين قدرة المرشد (الملاحي لهيئة قناة السويس) وقبطان أي سفينة على قيادتها داخل القناة».

وأكد السيسي أنه «يفضل تنفيذ هذا التطوير بامكانيات هيئة قناة السويس» حتى لا يتم «حشد موارد كبيرة» من موارد الدولة.

وجنحت السفينة ايفر غيفن في 23 مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.

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