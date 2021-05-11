منظمة الصحة تصنف سلالة كورونا الهندية بأنها «مثيرة للقلق»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت ماريا فان كيركوف كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، أمس، إن المنظمة صنفت السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في الهند على أنها «سلالة مثيرة للقلق».

والطفرات الثلاث الأخرى التي صنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها طفرات مثيرة للقلق هي ما يسمى بالسلالات المتحورة البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية.

وأوضحت فان كيركوف: «هناك بعض المعلومات المتاحة التي تشير إلى زيادة قابلية انتقال (بي 1617) أو السلالة الهندية». وأضافت أنه وفقاً للدراسات الأولية، قد لا يكون الجهاز المناعي أيضاً قادراً على التفاعل بالقوة نفسها مع هذه السلالة.

وتصنف منظمة الصحة العالمية السلالات المتحورة من «كوفيد – 19» إلى فئتين: سلالات تحت الملاحظة وسلالات مثيرة للقلق. وهذه الأخيرة أكثر عدوى ويصعب السيطرة عليها، أو تؤدي إلى مرض أكثر خطورة.

وقالت فان كيركوف، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن اختبارات فيروس كورونا أو الأدوية أو اللقاحات أقل فاعلية ضد السلالة الهندية.

ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص بفيروس كورونا يومياً في الهند، وتم تسجيل ما يزيد قليلاً عن 22.6 مليون إصابة في البلاد منذ بدء الوباء.

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