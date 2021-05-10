بيانات بريطانية: جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا تقلل خطر الوفاة 80%

المصدر: رويترز

قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الاثنين إن بيانات من عمليات التطعيم بلقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 تظهر أن جرعة واحدة منه تؤدي إلى تراجع خطر الوفاة بسبب المرض بنسبة 80 بالمئة.

وقالت أيضا إن تحليلها الجديد يظهر أن الحماية من خطر الوفاة التي يوفرها لقاح فايزر وبيونتيك ترتفع من حوالي 80 بالمئة بعد الجرعة الأولى إلى 97 بالمئة بعد جرعتين.

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