كويتيون يطالبون القضاء بنقض قرار منع السفر لغير متلقي لقاح كوفيد-19

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة "القبس"، اليوم، أن المحاكم الكويتية سجلت دعوى قضائية أمس، تطالب بإلغاء قرار منع السفر لغير متلقي لقاح كوفيد-19، وهو القرار المعمول فيه بالكويت حالياً.

وقال مصدر قانوني إن هناك دعاوى أخرى يتم تجهيزها لرفعها أمام المحاكم الإدارية الكويتية، حيث يرى أصحابها أن المواطن لا يمكن منعه من السفر، بينما هناك آراء أخرى تؤكد أن من حق الحكومة اتخاذ اجراءاتها لحماية المواطنين من الوباء، حسب "القبس".

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