"الصحة السعودية" تقتصر دخول مبانيها على متلقي لقاح كوفيد-19

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أن دخول مباني الوزارة سيقتصر على من تظهر حالته في تطبيق "توكلنا" محصّن أو محصّن جرعة أولى أو محصّن متعافٍ، اعتباراً من أول يوليو 2021.

وحثت الوزارة جميع العاملين في المملكة، والتابعين لها بوجه خاص بالمسارعة للحصول على لقاح فيروس كورونا بشكل عاجل، داعية الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق البروتوكولات المعتمدة من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية".

ووفق صحيفة "الرياض"، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت على أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات والعمالة إلى مقرات العمل في جميع القطاعات العامة والخاصة، للحد من تفشي فيروس كورونا، ورغبة في خلق بيئة عمل آمنة وصحية.

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