السعودية تسجل 942 إصابة جديدة بكورونا

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل (942) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 426384) حالة، من بينها (9572) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1336) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1064) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (409740) حالة، وبلغ عدد الوفيات (7072)حالات ، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة".

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