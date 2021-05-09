إدارة ترامب حصلت على بيانات هواتف صحافيين

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

حصلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بشكل سرّي على بيانات هواتف صحافيين في صحيفة «واشنطن بوست» كتبوا عن اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، على ما ذكرت الصحيفة الأميركية.

ووجّهت وزارة العدل الأميركية رسائل إلى الصحافيَين غريغ ميلر وإيلين ناكاشيما والصحافي السابق آدم انتوس تبلغهم فيها أنها تلقت بيانات هواتفهم الأرضية الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى بيانات هواتفهم المحمولة «للفترة الممتدة بين 15 أبريل 2017 و31 يوليو 2017»، على ما أوردت «واشنطن بوست».

وقال رئيس التحرير كامرون بار، إن الصحيفة «انزعجت بشدة من هذا الاستخدام للسلطة الحكومية بهدف الوصول إلى اتصالات الصحافيين».

وتابع «ينبغي على وزارة العدل أن توضح فوراً أسباب هذا التدخل بأنشطة المراسلين المحمية بموجب التعديل الأول» لدستور الولايات المتحدة.

وأكد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية من جهته أن وزارة العدل «تجسّست» على هؤلاء الصحافيين «بناء على رغبة الحكومة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news