مركز الفلك الدولي ينشر صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر مركز الفلك الدولي، الليلة، صورة لحطام الصاروخ الصيني من أمريكا صباح اليوم (قبل سقوطه)، وهي تظهره مجزءاً إلى أقسام بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة هائلة.

وقال المركز، في تغريدة على "تويتر": البعض ظن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا غير صحيح، هي فعلا لحطام الصاروخ الصيني من أمريكا صباح اليوم (قبل سقوطه)، وهي تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة ما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news