دولة خليجية تبدأ تفعيل جواز سفر كورونا للرحلات الدولية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأت البحرين يوم الجمعة تجربة جواز السفر الصحي الخاص بـ (أياتا) على رحلات طيران الخليج إلى كل من لندن وأثينا وسنغافورة؛ حيث سيتمكن المسافرون الذين يحملون جواز السفر البيومتري والمتجهون إلى هذه الوجهات من تجربة التطبيق الذي سيساعد هؤلاء المسافرين على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لفحص كورونا أو أية معلومات حول اللقاح الخاص به، وذلك في إطار التعاون بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) مع مملكة البحرين وطيران الخليج.

بموجب الاتفاق سيتمكن مسافرو طيران الخليج من إنشاء "جواز سفر رقمي" يسمح لهم بمطابقة مسارات سفرهم مع المتطلبات الصحية لـ (كوفيد – 19) لبلدان وجهاتهم والتحقق من تحقيقهم لتلك المتطلبات. وتعد البحرين إحدى أوائل الحكومات التي شاركت في تجربة جواز السفر الصحي الخاص بـ (أياتا) مع ناقلتها الوطنية للمساعدة في تمهيد الطريق لإعادة إنشاء التواصل العالمي مع إدارة مخاطر (كوفيد – 19) في ذات الوقت.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) قد أجاز عدد من المستشفيات في البحرين لإرسال نتائج فحص (كوفيد – 19) إلى المسافرين عبر التطبيق. وسيحتوي تطبيق جواز السفر الصحي الخاص بـ (أياتا) على سجل متكامل لمتطلبات السفر حتى يتمكن المسافرون من العثور على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول لجميع الوجهات بغض النظر عن مسار الرحلة.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، القبطان وليد العلوي "تفخر طيران الخليج بشراكتها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) كإحدى أولى الناقلات الجوية في العالم التي تبدأ بتجربة هذا التطبيق، حيث نتطلع إلى تدشينه اليوم على ثلاثة من وجهات شبكتنا، كما أننا نقدر الدعم المقدم لنا من جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة التي ستسمح للمسافرين بالطيران بثقة".

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للمطارات والركاب والشحن والأمن بـ (أياتا)، نيك كارين " فخورون بالعمل مع طيران الخليج لتجربة جواز السفر الصحي الخاص بـ (أياتا)، ونأمل من خلال هذه التجربة الحية أن نثبت أن الحكومات يمكنها إدارة متطلبات السفر بكفاءة مع الثقة الكاملة في هوية المسافر وصحة بيانات اعتماد السفر. هذه خطوة هامة في تمكين السفر الدولي أثناء هذه الجائحة، مما يمنح الناس الثقة في أنهم سيستوفون جميع متطلبات الدخول الخاصة بـ (كوفيد – 19)".

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