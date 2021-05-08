الإمارات ترسل طائرتين من المساعدات إلى السنغال وسيراليون

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت الإمارات، أمس، طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية السنغال، كما أرسلت طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية سيراليون، وذلك ضمن مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سفير الدولة لدى السنغال سلطان علي الحربي: «ترتبط الإمارات والسنغال بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على مبدأ الصداقة والتضامن والمصلحة المشتركة»، مؤكداً أن الطائرة التي أرسلتها الإمارات تعكس مستوى العلاقات القوية بين البلدين وحرصها على دعم الأسر المتعففة والشرائح الضعيفة في السنغال خلال الشهر الفضيل.

وأضاف أن هناك تواصلاً وتنسيقاً بين الإمارات والسنغال على المستويات كافة، وذلك بحكم التوافق الكبير بين البلدين في القيم والمواقف، وأن وصول الطائرة اليوم دليل إضافي على التعاون المثمر والشراكة المتصاعدة بين البلدين.

كما أرسلت الإمارات طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية إلى سيراليون، حيث قال سفير الدولة لدى السنغال السفير غير المقيم لدى سيراليون سلطان علي الحربي: «أخذت الإمارات على عاتقها التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في الظروف والأوقات كافة. وتأتي هذه الطائرة ضمن العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة وقيادتها الرشيدة، والذي يرتكز على التضامن خصوصاً خلال هذا الشهر الفضيل».

وأضاف: «أرسلت الإمارات في 10 مايو من العام الماضي طائرة على متنها سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، لدعم أكثر من 7000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز جهودهم في احتواء فيروس كورونا المستجد».

جدير بالذكر أن الإمارات أرسلت حتى أمس، نحو 2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو مليوني عامل في المجال الصحي.

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