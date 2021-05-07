الصين: مخاطر الصاروخ الخارج عن السيطرة "ضئيلة جداً"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت بكين، اليوم الجمعة، أن الصاروخ الصيني الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي بشكل غير مضبوط في نهاية الأسبوع الجاري لا يمثل أي خطر على سكان الأرض، بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل، وفقاً لوكالة الصحافة لفرنسية.

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين إن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، "لا يمثل أي خطر على سكان الأرض".

وأكد وينبين أن "احتمال التسبب الصاروخ بأضرار على الأرض ضئيل جدا".

وكانت صحيفة غلوبال تايمز الصينية قد ذكرت الأربعاء الماضي أن حطام الصاروخ سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.



وتوقعت مؤسسة "إيروسبيس كوربوريشن" الأميركية للأبحاث الفضائية أن تسقط شظايا الصاروخ، الذي فقدت الصين السيطرة عليه، السبت، فوق شمال شرق أفريقيا.



وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أول المكونات الثلاثة لمحطتها الفضائية "سي أس أس"، بواسطة صاروخ "لونغ مارش 5 بي". ومن المتوقع أن يسقط جسم هذا الصاروخ خلال اليومين المقبلين في مكان لا يمكن لأحد التنبؤ به.

وبعد انفصاله عن الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، ما يجعل من شبه المستحيل توقع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي، وبالتالي مكان سقوطه.

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