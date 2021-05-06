العثور على أميركية في غابة بعد شهور من اختفائها بالولايات المتحدة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت صحيفة "غارديان" البريطانية، أنه تم العثور على إمرأة اختفت في نوفمبر الماضي، بولاية يوتا الأميركية، على قيد الحياة داخل خيمة في منطقة مشهورة بالغابات ووعورة التضاريس.

وذكرت الصحيفة أن المرأة اقتاتت طوال خمسة شهور على الأعشاب والطحالب، والشرب من نهر قريب من مكان تواجدها لحين العثور عليها.

ولم تكشف السلطات هوية المرأة، وتم الإبلاغ عن اختفائها بعدما عثر موظفون في هيئة الغابات الأميركية على سيارتها في المواقف.

وعثر موظفو هيئة الغابات على السيارة عندما كانوا يهمون بإغلاق منطقة النهر التي يجري فتحها في مواسم محددة.

وجرى العثور على السيارة، على بعد 80 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سالت ليك، في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي.

وتحرك محققون طيلة أسابيع في هذه المنطقة من أجل العثور على المرأة، لكنهم لم يصلوا إلى أي نتيجة.

وترجح الشرطة أن تكون المرأة هي التي اختارت البقاء في هذا المكان بمحض إرادتها، منذ نوفمبر 2020.

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