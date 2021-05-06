مصر تغلق حديقة الحيوان بالجيزة لمدة أسبوعين بسبب كورونا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، اليوم، إغلاق حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها أمام الزوار ولمدة 15 يوما، ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث فتحت الحديقة أبوبها عقب شم النسيم، وعادت لغلقها مرة أخرى بسبب كورونا.



وذكر موقع "اليوم السابع"، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير أصدر قراره بإغلاق حدائق الحيوان والأرومان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، وذلك التزاما بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في هذا الشأن؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

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