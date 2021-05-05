تغريم 1.7 مليون شخص في مصر بسبب "الكمامات"

المصدر: القاهرة - أ ف ب

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه تم فرض غرامة تعادل 50 جنيها (3,19$) على 1,7 مليون شخص حتى الآن بسبب مخالفات عدم ارتداء الكمامات، فضلا عن مصادرة السلطات لمئات الآلاف من "الشيشة" (الأرجيلة).

وقررت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، فرض قيود احترازية في إطار مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 تزامناً مع اقتراب عطلة عيد الفطر، تقضي بإغلاق المحال والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية في وقت مبكر من المساء أمام المواطنين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر الأربعاء بثّه التلفزيون المصري إن لجنة الأزمة اتخذت عدة اجراءات سوف يبدأ تطبيقها اعتبارا من الغد الخميس، وحتى 21 مايو الجاري.

وأضاف أنه تم تحديد مواعيد غلق جميع المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم والمقاهي وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين في التاسعة مساء.

وسوف يقتصر نشاط المطاعم ومحال المأكولات، بعد الموعد المحدد، على توصيل الطلبات للمنازل. كما حظر مدبولي الفعاليات أو المؤتمرات أو الأحداث الفنية المقرر لها الانعقاد خلال فترة الأسبوعين.

وأضاف مدبولي أن "عدم الاكتراث" من جانب البعض هو ما دفع السلطات لاتخاذ هذه التدابير.

وتابع: "اليوم نحن موجودون فيما يطلق عليه الموجة الثالثة من جائحة كورونا والتي تتسم بتزايد الأعداد بصورة كبيرة جدا". وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه رغم آثار هذه الموجة على بلدان العالم، إلا أن هناك من المصريين من لا يلتزم بإجراءات الوقاية اللازمة.

وأعلن مدبولي عن عطلة عيد الفطر في مصر لتكون بين 12 و16 مايو، على أن تغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال هذه الأيام.

وناشد مدبولي المصريين بالتسجيل والتوجه للحصول على جرعات اللقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن "عشرات الملايين من جرعات اللقاحات ستكون متاحة في مصر قبل نهاية العام".

وأشار إلى أن العدد الذي تلقى اللقاح حتى الآن من المصريين هو أكثر من مليون شخص في البلد التي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة.

وحسب إحصاءات وزارة الصحة المصرية، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، على مستوى الجمهورية، نحو 232 ألف حالة بينهم أكثر من 13500 وفاة.

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