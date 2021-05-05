إقليم ألبرتا الكندي يؤكد أول وفاة مرتبطة بلقاح أسترازينيكا

المصدر: رويترز

قال رئيس القطاع الطبي في إقليم ألبرتا الكندي في بيان إن الإقليم شهد أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19.

وقال في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إن امرأة في الخمسينات من عمرها توفيت بعد حقنها باللقاح.

وأضاف البيان أن هذه ثاني حالة حدوث تجلط نادر في الدم وأول حالة وفاة بعد التطعيم بأكثر من 253 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في الإقليم.

ويوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي سجل إقليم كيبيك أول وفاة في كندا لمريض نتيجة تعرضه لحالة تجلط نادرة في الدم بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا.

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