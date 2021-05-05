«فايزر» تزيد توقعات قيمة مبيعاتها إلى 26 مليار دولار

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

رفعت شركة فايزر، أمس، بشكل كبير، توقعاتها للعائدات والأرباح المتوقع أن تجنيها في 2021، مرجعة الأمر إلى زيادة مبيعاتها من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19».

وتتوقع شركة تصنيع الأدوية تحقيق عائدات قدرها 26 مليار دولار في 2021 بفضل اللقاح، مقارنة بتوقعات سابقة بتحقيق 15 مليار دولار. وتتوقع «فايزر» أرباحاً بقيمة ما بين 3.55 دولارات و3.65 دولارات للسهم، بزيادة 45 سنتاً على السابق.

وكما كان الحال بالنسبة لشركات أدوية أخرى، طوّرت «فايزر» لقاحها بوتيرة سريعة للغاية، وتدرس حالياً إمكانية استخدامه لفئات عمرية أصغر. يشمل ذلك أبحاثاً بشأن تطعيم الأطفال الأصحّاء، البالغة أعمارهم من ستة أشهر حتى 11 عاماً. كما تجري «فايزر» أبحاثاً بشأن جرعات دعم قد تعطى بعد ستة أشهر أو أكثر من موعد إعطاء الجرعة الأولى. وارتفع صافي دخل الشركة بنسبة 45% إلى 4.9 مليارات دولار.

كما ارتفعت العائدات إلى 14.6 مليار دولار، بما يشمل 3.5 مليارات دولار من مبيعات لقاح «كوفيد-19».

وحتى الثالث من مايو الجاري، أوصلت «فايزر وبيونتك» نحو 430 مليون جرعة من اللقاح إلى 91 دولة حول العالم.

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