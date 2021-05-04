سلطنة عُمان تمدد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) في سلطنة عمان، تمديد تعليق الدخول إلى البلاد حتى إشعارٍ آخر للقادمين من 14 دولة، وهي: السودان ولبنان، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا الاتحادية، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، والقادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.



كما قررت اللجنة في بيان نشر على وكالة الأنباء العمانية، إضافة القادمين من مصر، والفلبين، والقادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من الدولتين خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقاً تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، ابتداءً من يوم الجمعة 7 مايو 2021م حتى إشعار آخر.



واستثنت اللجنة المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي سلطنة عمان.

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