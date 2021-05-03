وفدان من تركيا يزوران مصر لتحسين العلاقات

المصدر: إسطنبول - رويترز

قال وزير التجارة التركي محمد موش، اليوم الاثنين، قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع إن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال موش في مناسبة لإعلان أرقام تجارية شهرية في أنقرة: "بالتوازي مع تطور العلاقات الدبلوماسية مع مصر، نريد تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية في الفترة المقبلة".

ورغم الخلافات السياسية، تقول أنقرة إن القاهرة لا تزال أكبر شريك تجاري أفريقي لها، إذ بلغت قيمة التجارة 4.86 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض طفيف عن عام 2012.

وتأتي تصريحات موش بينما تستعد أنقرة لإرسال وفد برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى القاهرة هذا الأسبوع لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه سيجري مزيدا من المحادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تتضمن احتمال تعيين سفراء بعد زيارة الوفد التركي إلى القاهرة.

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