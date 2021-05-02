محمد بن زايد يستقبل عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي

المصدر: أبوظبي-وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطىء كريس كونز عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديموقراطي يرافقه السناتور كريس فان هولين.

وتناول اللقاء علاقات التحالف الإستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وسبل دعم هذه العلاقات ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي، والعمل المشترك لإقرار الاستقرار والسلام والتعاون ومواجهة أسباب التوتر والصراع في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي لمصلحة تنمية شعوبها وتقدمها وازدهارها.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي .

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