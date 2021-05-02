السيسي يرسل هدية غير متوقعة إلى "عامل ديليفري"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير سيارة أجرة "تاكسي" لعامل الديليفري إسلام عمر عويس، وشقيقه، والذين تصادف وجودهم بمنطقة شرق القاهرة واستوقفهم الرئيس خلال استقلالهم دراجة نارية.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، أعرب إسلام عويس عقب استلامه السيارة عن سعادته بلقاء السيسي، وقال إنه لم يكن يتوقع أن يستوقفهم الرئيس وأن يتحدث معهم لمعرفة مطالبهم.

وقدم الشاب الشكر للرئيس المصري على "كل الجهد الذي يقوم به في صالح المواطن المصري والوطن"، وقال: "ربنا يخليه لمصر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وكان المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، قد نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤخراً تفاصيل لقاء السيسي مع الشاب وأسرته.

وقال المتحدث إن الرئيس السيسي تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، وتوقف خلال جولته ليتحدث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

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