إنقاذ مئات المهاجرين من مياه البحر المتوسط

المصدر: روما - د ب أ

توقفت سفينة إنقاذ تحمل 455 مهاجرا في مياه البحر الأبيض المتوسط اليوم الأحد في انتظار عرض بملاذ آمن لإنزال ركابها.

وقالت منظمة سي ووتش الخيرية الألمانية التي تدير السفينة سي ووتش 4 إن السفينة أنقذت 51 مهاجرا آخرين كانوا في محنة ليل السبت أثناء محاولتهم تنفيذ عملية العبور الخطير إلى أوروبا في قارب خشبي.

وكتبت منظمة سي ووتش على تويتر، أن هذه هي سادس عملية إنقاذ للسفينة منذ يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، سمحت السلطات الإيطالية لسفينة أوشن فايكنج، التي تديرها منظمة "اس.أو.اس ميديتيراني" الخيرية وتحمل 236 شخصا، بالرسو في ميناء أوجوستا الصقلي أمس السبت، بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة إن العديد من المهاجرين على متن السفينة هم من القصر غير المصحوبين.

ويحاول اللاجئون مرارا وتكرارا عبور البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا، غالبا في قوارب مطاطية واهية، من أجل مغادرة ليبيا، حيث يتعرضون لانتهاكات حقوقية. ومع ذلك، لا ينجو الكثيرون من الرحلة.

وقالت البحرية الليبية إنها اعترضت قوارب تقل أكثر من 600 مهاجر متجهين إلى أوروبا على مدى يومين.

وكان من بين هؤلاء 172 مهاجرا أفريقيا على متن ثلاثة قوارب مطاطية تم إنقاذهم أمس السبت قبالة مدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية طرابلس، حسبما ذكر المتحدث باسم البحرية الليبية مسعود عبد الصمد.

وتم اعتراض خمسة قوارب أخرى تقل ما مجموعه 466 مهاجرا أفريقيا قبالة طرابلس يوم الجمعة.

وبحسب مصدر مسؤول فقد تم إيقاف ما مجموعه ألف مهاجر خلال أسبوع على متن قوارب قبالة الساحل الليبي. وعزا الزيادة في عدد المهاجرين إلى وجود سفينتي الإنقاذ سي-ووتش وأوشين فايكنج على بعد حوالي 30 ميلا من الساحل الليبي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن فرقها قدمت مساعدات طارئة لأكثر من 600 مهاجر تم اعتراضهم خلال الساعات الـ 48 الماضية.

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