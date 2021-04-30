بعد قضية شقته...رئيس الوزراء البريطاني يثير الجدل مجددا بسبب هاتفه المحمول

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لم يمر وقت طويل على الجدل حول الاتهامات التي وجهت له بخصوص تجديد شقته على أنه كان من أموال تبرعات، يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليثير فضول الصحافة من جديد، بعد أن تم الكشف عن أن رقم الهاتف المحمول الشخصي لبوريس جونسون متاح على الإنترنت منذ 15 عاما، ما أثار الجمعة مخاوف تتعلق بالأمن القومي البريطاني.

وكشفت تقارير إعلامية أن جونسون كان لا يزال يستخدم هذا الأسبوع رقما هاتفيا ظهر في بيان إعلامي منذ العام 2006 عندما كان جونسون نائبا معارضا في البرلمان. وعندما تم الاتصال بالرقم الجمعة، جاء في رسالة تلقائية أن الهاتف مغلق، و"يرجى إعادة المحاولة لاحقا، أو بعث رسالة نصية".

وقال مستشار الأمن القومي السابق بيتر ريكتس لشبكة "بي بي سي" إن بإمكان الدول المعادية والعصابات الإجرامية الوصول إلى تفاصيل اتصالات جونسون.

وأفاد أن تغيير شخصية قيادية رقم هاتفها "خطوة احترازية أمنية أساسية في هذه الأيام".

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