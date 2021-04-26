إصابات كورونا في الفلبين تتجاوز المليون حالة
تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الفلبين، اليوم الاثنين، المليون حالة، بينما قامت السلطات بمناقشة ما إذا كانت سوف تخفف القيود التي تفرضها لمكافحة الفيروس، وتجعل الحصول على التطعيم إلزاميا في ظل ارتفاع أعداد حالات الاصابة.
و أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 8929 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى مليون و6 آلاف و428 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة ارتفع أيضا بواقع 70 حالة، ليصل إلى 16 ألفا و853.
وجاءت الزيادة في الاعداد في الوقت الذي بحث فيه فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، عمل تصنيفات جديدة لمستويات الحجر الصحي في منطقة مانيلا الكبرى والأقاليم المجاورة لها، والتي تم وضعها قيد الإغلاق منذ أواخر شهر آذار/مارس الماضي.
من ناحية أخرى، قال المتحدث الرئاسي هاري روك، إن فريق العمل الحكومي سيعيد النظر في الوضع الصحي في البلاد، بينما يتحقق من وضع الاقتصاد المحلي.
وفي ظل ارتفاع أعداد الحالات، اقترح أحد النواب جعل الحصول على التطعيم إلزاميا على الفلبينيين.
إلا أن وزارة الصحة عارضت الاقتراح، لأنه ينتهك حق اتخاذ المرء للقرارات بنفسه.
و أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 8929 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى مليون و6 آلاف و428 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة ارتفع أيضا بواقع 70 حالة، ليصل إلى 16 ألفا و853.
وجاءت الزيادة في الاعداد في الوقت الذي بحث فيه فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا، عمل تصنيفات جديدة لمستويات الحجر الصحي في منطقة مانيلا الكبرى والأقاليم المجاورة لها، والتي تم وضعها قيد الإغلاق منذ أواخر شهر آذار/مارس الماضي.
من ناحية أخرى، قال المتحدث الرئاسي هاري روك، إن فريق العمل الحكومي سيعيد النظر في الوضع الصحي في البلاد، بينما يتحقق من وضع الاقتصاد المحلي.
وفي ظل ارتفاع أعداد الحالات، اقترح أحد النواب جعل الحصول على التطعيم إلزاميا على الفلبينيين.
إلا أن وزارة الصحة عارضت الاقتراح، لأنه ينتهك حق اتخاذ المرء للقرارات بنفسه.
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