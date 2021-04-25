%10 زيادة في إصابات «كورونا» بمصر

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، أمس، عن أن معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة يزيد بمعدل 10% على الموجات السابقة.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحافي، إن 50% من أسرة المستسفيات على مستوى الجمهورية تستخدم في أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي تم فيه ضخ أجهزة تنفس اصطناعي وأسرة رعاية مركزة. ونفت وزيرة الصحة وجود أزمة بأسرة الرعاية المركزة بالمحافظات، قائلة: «ما أثير عن عدم وجود سعة سريرية في المستشفيات لا صحة له».

ولفتت إلى أن معدل الإصابات يرتفع كل أسبوع عن الأسبوع السابق له بنسبة 10%، مشيرة إلى أن زيادة الإصابات بـ«كورونا» في شهر رمضان تعود إلى زيادة الحركة والنشاط الاجتماعي والتجمعات. وكشفت أن عدد المتوفين من الأطباء بسبب الإصابة بـ«كورونا» خلال عملهم 115 طبيباً فقط، نافية الأرقام التي يتم تداولها عن الوفيات بين الأطباء، وأكدت أن الدولة ملتزمة تماماً بصرف تعويضات الوفيات من الفرق الطبية كافة.

وأشارت إلى أنه جارٍ تجهيز مصنع أدوية تابع لشركة فاكسيرا في مدينة 6 أكتوبر، ليعمل على تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو توفير احتياجات مصر من لقاحات فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لتوزيع اللقاحات على إفريقيا.

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