الكويت توقف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند بسبب كورونا

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم، إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الصحية وانتشار فيروس كورونا .

وأضاف مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم السبت: "يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من الهند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول اخرى ما لم يقيموا خارج الهند لمدة 14 يوما على الأقل.

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