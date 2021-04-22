الأسد يتقدّم بطلب الترشح لولاية رئاسية رابعة في سورية

المصدر: دمشق ■ أ.ف.ب

قدّم الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، طلب ترشح رسمياً لولاية رئاسية رابعة إلى الانتخابات المقبلة المحددة في 26 مايو المقبل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، تبلّغ المجلس من «المحكمة الدستورية العليا تقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية». والأسد (55 عاماً) هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح إلى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، وبينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال وسيدة.

وبحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة 10 أيام بدءاً من الإثنين، أي حتى الـ28 من الشهر الجاري.

ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، ويتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.

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