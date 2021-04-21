الهند تسجل عدداً قياسياً من وفيات كورونا في يوم واحد

المصدر: بنغالورو ■ رويترز

سجلت الهند 1761 وفاة بـ«كوفيد-19» الليلة قبل الماضية، في أعلى حصيلة يومية للوفيات في حين يخضع قطاع كبير من البلاد لإجراءات عزل عام لمواجهة موجة ثانية من التفشي، جعلت المرضى يتصارعون على أسرة المستشفيات والأكسجين والأدوية. وقال خبراء الصحة ومسؤولون إن الهند، ثاني أكثر دول العالم سكاناً، تواجه أكبر حالة طوارئ للصحة العامة بعد أن خففت القيود مع تراجع حالات الإصابة إلى أدنى مستوياتها خلال شهور في فبراير الماضي.

وسجلت وزارة الصحة أمس 259170 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو أعلى معدل يومي للحالات في العالم، وتسجل أعلى من 200 ألف حالة منذ ستة أيام.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا في الهند الآن 15.32 مليون حالة، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

وبدأت العاصمة نيودلهي، التي تشهد ارتفاعاً في حالات الإصابة، إجراءات عزل عام مدتها ستة أيام مساء الاثنين، يأمل المسؤولون أن تسهم في الحد من انتقال العدوى وتخفيف الضغط على البنية التحتية للقطاع الطبي.

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