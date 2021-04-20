روسيا تدعو الغرب لإنهاء "الهوس الجماعي" المناهض لها

المصدر: موسكو - د ب أ

دعا الكرملين اليوم الثلاثاء العواصم الغربية إلى إنهاء "الهوس الجماعي المناهض لروسيا" بعد طرد دبلوماسيين روس من عدة دول في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "ندعو الجميع إلى الهدوء والتخلي عن الهوس الجماعي المناهض لروسيا وإجراء حوار بناء وهادئ للتغلب على الخلافات القائمة بيننا".

وعلى سبيل المثال، قال بيسكوف إن بعض الدول كانت معتادة على إلقاء اللائمة على روسيا على الفور في أي هجوم إلكتروني.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله: "روسيا ترد دائما على التحركات غير الودية. لا يمكننا التساهل معها، لكننا نظل منفتحين على الحوار".

وطردت كل من الولايات المتحدة وبولندا وبلغاريا والتشيك دبلوماسيين روس مؤخرا، مما أدى إلى اتخاذ موسكو إجراءات لمعاملتها بالمثل. وتم طرد دبلوماسيين اثنين بلغاريين اليوم الثلاثاء.

وتعرضت علاقات موسكو المتوترة بالفعل مع الغرب لمزيد من التوتر في ظل سجن زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني وكذلك تصعيد التوترات العسكرية في شرق أوكرانيا.

ورفض بيسكوف مجددا اليوم اتهامات براغ بأن عملاء المخابرات الروسية متورطون في انفجار عام 2014 في مستودع للذخيرة أودى بحياة شخصين.

واتهمت التشيك عميلين روسيين بالوقوف وراء الانفجار وربطتهما بهجوم بغاز أعصاب استهدف جاسوسا روسيا سابقا في إنجلترا عام 2018.

ووصف رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيش اليوم الثلاثاء انفجار المستودع بأنه "هجوم إرهابى غير مسبوق على الأراضى التشيكية". وطردت حكومته 18 جاسوسا روسيا مزعوما من البلاد. وردا على ذلك، طردت موسكو 20 من موظفي السفارة التشيكية.

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