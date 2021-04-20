ترامب يفكر بجدية في الترشح للرئاسة مجددا عام 2024

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إنه يفكر بجدية في الترشح للرئاسة مجددا في عام 2024. وذلك خلال مقابلة صحفية، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وأجاب ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" على سؤال بشأن فرص مشاركته في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلا: "أود في المقام الأول أن أقول إن هذا الأمر لا يزال بعيدا جدا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه انطلاقا من نتائج الانتخابات الأخيرة، التي حاز فيها على أصوات أكثر من 75 مليون أميركي، فإنه يحتفظ بمستوى عال من المساندة.

وشدد ترامب على أنه يأخذ هذه الفكرة على محمل الجد، وبكل جدية وأكثر، "ولكن من وجهة نظر قانونية، لا أود حتى الآن أن ينتشر هذا الأمر".

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