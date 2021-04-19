تعرف إلى من يحق لهم الترشح لرئاسة سورية والحد الأقصى لعددهم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

مع الدعوة الرسمية التي وجهها مجلس الشعب للانتخابات الرئاسية في سوري، تطرح تساؤلات حول المرشحين: من يحق له الترشح، وكم العدد الأقصى لأولئك؟

يحدد الدستور السوري (الذي أقر عام 2012)، عددا من الشروط المطلوب توافرها لقبول الترشح، ومنها أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز للعضو الواحد أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد. (الفقرة 3 من المادة 85 من الدستور).

وتعني تلك الفقرة أن العدد الأقصى للمرشحين (نظريا) لا يمكن أن يتجاوز السبعة مرشحين، إذ أن عدد أعضاء المجلس هو 250 عضوا، غير أن تركيبة المجلس وتوزع النواب على الكتل النيابية يجعل ذلك غير ممكن إذ أن عدد المرشحين لا يمكن أن يتجاوز 3 مرشحين في أعلى التقديرات.

إلا أن نواب كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم لها الحصة الأكبر من تركيبة المجلس إذ أن عدد "البعثيين" داخل المجلس هو 167 عضوا، وهؤلاء لن يدعموا ترشح منافس للرئيس الحالي بشار الأسد وهو الأمين العام لحزب البعث.

العدد المتبقي من النواب يتوزعون على: المستقلين، وباقي الأحزاب المنضوية ضمن تحالف "الجبهة الوطنية التقدمية" التي لا يتمثل أي منها بعدد يقارب 35 عضوا، إذ أن تلك الأحزاب جميعها ممثلة بـ 13 نائبا فقط، وعدد المستقلين هو 70 عضوا.

وعلى ذلك فإن المرشحين المفترضين سيتنافسون على أصوات المستقلين، وتلك الكتلة لا يمكن أن تدعم سوى مرشحين اثنين، تعطي لكل منهما 35 صوتا، بفرض التساوي في التأييد.

بينما تبدو أحزاب الجبهة غير قادرة على ترشيح أحد من أعضائها دون تأييد إما من أعضاء "البعث" أو "المستقلين".

يلحظ الدستور أنه في حال لم تتوافر "الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها".

من يحق له الترشح:

الشروط المطلوب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حسب الدستور تستبعد حكما كثير من المعارضين الذين غادروا البلاد خلال السنوات الماضية، إذ يشترط في طالب الترشيح "أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح".

وإضافة إلى ذلك الشرط، تحدد المادة 84 من الدستور شروطا أخرى هي أن يكون طالب الترشح:

1- متماً الأربعين عاما من عمره.

2- متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

3- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

4- أن لا يكون متزوجا من غير سورية.

5- مقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

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