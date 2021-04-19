بالفيديو.. بوتين يواصل ممارسة هواياته الخطرة في قاع البحار ويقترب من الدببة والنمور

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

لا يمكن ثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أنواع الترفيه الخطيرة، على الرغم من وجود العديد من المحاولات من جانب المحيطين به، هذا ما كشف عنه السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، على الهواء في قناة "روسيا 1" الرسمية.

تجول بوتين في الأنهار الجبلية وغرق في قاع البحار والبحيرات، وطار بالرافعات السيبيرية، وضرب النمور وكان قريبًا بشكل خطير من الدببة.

وأضاف بيسكوف أنه على الرغم من أنهم يحاولون أحيانًا إثناء الرئيس عن السفر المحفوف بالمخاطر، إلا أنه ثابت في ممارسة هواياته الخطرة.

وقال بيسكوف في مقابلة مع بافيل زاروبين، مقدم برنامج "موسكو والكرملين وبوتين": "يحدث ذلك في بعض الأحيان - يحاولون بالطبع ثنيه، لكنه ثابت في هذه الهوايات".

ترأس فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، اجتماع مجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية، حيث تحدث عن تأثير وباء كورونا على عمل الجمعية الجغرافية الروسية، وقال إنه تم تطعيمه بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وبالتالي، سيكون الرئيس قادرًا على المشاركة مرة أخرى في حملات واسعة النطاق للجمعية الجغرافية الروسية، لأنه قبل الوباء سافر مرارًا وتكرارًا إلى أكثر الأماكن روعة في روسيا.

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